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Швейцария прекратит блокировать поставки вооружений Украине – Neue Zürcher Zeitung

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 21:26
Швейцария прекратит блокировать поставки вооружений Украине – Neue Zürcher Zeitung - Фото
ВСУ Gepard (фото – Alexander Miller, Flickr)

Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

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Как отмечается, Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии согласилась, чтобы Германии, Дании из Швейцарии в Украину.

Комиссией было принято предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях: а именно в конфликтах, которые ООН – Совет Безопасности или две трети Генеральной Ассамблеи ООН – признали противоречащим международному праву. В случае войны в Украине Генассамблея уже приняла соответствующее решение.

Комитет по политике безопасности Национального совета принял предложение 14 голосами против 11.

Сообщается, что поскольку инициатива Комиссии пользуется широкой поддержкой, "политический узел" в экспорте вооружений может быть развязан относительно быстро.

Подчеркивается, что принятое решение будет относиться только к войне в Украине и будет ограничено концом 2025 года.

  • Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.
  • 11 января Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине. 

Читайте также: Политик ФРГ: Швейцария не дала снаряды Украине. Если нападут на нас, может и нам не даст

Наталія Медведєва
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война Швейцария военная помощь
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