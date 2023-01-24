Швейцария прекратит блокировать поставки вооружений Украине – Neue Zürcher Zeitung

Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

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Как отмечается, Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии согласилась, чтобы Германии, Дании из Швейцарии в Украину.

Комиссией было принято предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях: а именно в конфликтах, которые ООН – Совет Безопасности или две трети Генеральной Ассамблеи ООН – признали противоречащим международному праву. В случае войны в Украине Генассамблея уже приняла соответствующее решение.

Комитет по политике безопасности Национального совета принял предложение 14 голосами против 11.

Сообщается, что поскольку инициатива Комиссии пользуется широкой поддержкой, "политический узел" в экспорте вооружений может быть развязан относительно быстро.

Подчеркивается, что принятое решение будет относиться только к войне в Украине и будет ограничено концом 2025 года.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.

11 января Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

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Наталія Медведєва

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