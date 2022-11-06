Политик ФРГ: Швейцария не дала снаряды Украине. Если нападут на нас, может и нам не даст

В парламенте Германии призвали пересмотреть цепочки поставок боеприпасов из-за позиции Швейцарии, которая отказывается передать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard, обосновывая это своим статусом нейтральной страны. Об этом сообщает Zelt.

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Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала сделать выводы в связи с запретом Швейцарии на поставку зенитных боеприпасов в Украину.

"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость", – заявила Штрак-Циммерман.

Она подчеркнула, что отказ Швейцарии передавать боеприпасы, необходимые в кризисных зонах, может угрожать национальной безопасности Германии.

"Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнутся нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"?", – спросила Штрак-Циммерман.

Штрак-Циммерманн отметила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы также и для своей системы зенитного вооружения Mantis, боеприпасы для основного вооружения боевой машины пехоты Puma и для боевых самолетов Tornado и Eurofighter.

"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и при необходимости – изменить или скорректировать их", – заявила она.

Зенитные установки Gepard, выведенные из эксплуатации Бундесвером и переданные Украине, оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon. Производитель оружия и боеприпасов теперь принадлежит Rheinmetall.

В начале июня Швейцария впервые отклонила экспортный запрос федерального правительства Германии на поставке около 12 400 снарядов для Gepard.

4 ноября Швейцария отказалась передавать боеприпасы для зенитных установок Gepard из Германии в Украину, ссылаясь на нейтралитет "в отношениях между Россией и Украиной". Министр обороны Алексей Резников публично призвал поставить снаряды Бразилию.

На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.

Наталія Медведєва

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