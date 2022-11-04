"Нейтральная" Швейцария не дает ВСУ боеприпасы к Gepard. Резников обратился к Бразилии
На фоне дефицита боеприпасов к зенитным установкам Gepard в Германии и неоднократного отказа заявляющей о нейтралитете Швейцарии передать их Украине, министр обороны Алексей Резников публично призвал поставить снаряды Бразилию. У армии этой страны есть около 30 "гепардов" – и соответствующий боезапас.
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Сделал это министр через бразильского журналиста, который задал один из вопросов на брифинге. Бразильские СМИ уже опубликовали призыв.
"Сигнал передам вашему правительству. У вас тоже есть возможность обеспечить нас именно боеприпасами для системы Gepard. Они есть не только в Швейцарии, а и в Бразилии", – обратился Резников.
Он добавил, что готов формализовать обращение письменно, и уточнил специально для "нейтральной" Бразилии, что Украине эти боеприпасы нужно "ради гуманитарной миссии".
Как объяснил глава МО, установки Gepard используют "там, где находятся зерновые хабы": "Они прикрывают небо от иранских террористических дронов, чтобы те не разрушили системы логистики в обеспечении именно зерновых хабов".
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"А из этих хабов поставляется зерно, подсолнечное масло, кукуруза в страны, которые голодают. Поэтому, если вы сегодня дадите нам этот боеприпас – это будет гуманитарная миссия с вашей стороны", – рассказал глава Минобороны.
Еще летом немецкие власти нашли боеприпасы 35 × 228 мм производства швейцарской Oerlikon KDA в Южной Америке, но страна-производитель не дала добро на их передачу Украине.
- В июле сообщалось, что Берлин нашел норвежского производителя, который сможет изготовить дополнительные боеприпасы к "гепардам". Spiegel писал, что власти Германии якобы были уверены, что "в ближайшие месяцы" смогут поставить ВСУ большое количество снарядов для Gepard.
- На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.
- "Гепарды" и, вероятно, определенный объем боезапаса к ним, помимо ФРГ и Швейцарии, есть по меньшей мере у Нидерландов, Иордании, Румынии.
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