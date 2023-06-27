Війна навряд закінчиться до кінця року, загрози режиму РФ поки що немає – спецслужби Швейцарії

Швейцарські спецслужби вважають малоймовірним завершення війни до кінця 2023 року, вони прогнозують затяжний конфлікт. Про це йдеться у щорічному звіті про державну безпеку, який швейцарські спецслужби опублікували 26 червня.

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"Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено воєнним шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", – йдеться в доповіді.

Спецслужби Швейцарії заявили, що "саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу". Вони прогнозують, що посилиться тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ про припинення вогню.

Також у звіті сказано, що військові невдачі РФ в Україні не відволікатимуть російське керівництво від його мети, і Москва готується продовжувати вести "війну проти Заходу" довгий час.

Швейцарські спецслужби вважають, що війна завдасть Росії величезних збитків, але стабільності режиму РФ вона поки серйозно не загрожує.

У травні 2023 року Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт озброєння в Україну.

13 травня Швейцарія дозволила постачання озброєнь Україні на рівні комітетів парламенту. Країна була нейтральною з 1815 року. Очікується голосування під час літньої сесії.

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