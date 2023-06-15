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Зеленський просить парламент Швейцарії про зброю. Він не дозволяє реекспорт – відео видео

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15.06.2023, 20:25
Відео: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт озброєння в Україну. Відео звернення він опублікував у Telegram.

Глава держави закликав Швейцарію дотримуватися чіткішого курсу щодо постачання зброї та приєднатися до своїх європейських партнерів з цього питання.

"Ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру. Лише для цього! Саме так, як передбачено міжнародним правом", – сказав Зеленський.

З таким закликом до Швейцарії також зверталися також Німеччина, Іспанія та Данія.

У Верхній палаті парламенту країни дійшли згоди, що реекспорт зброї до країн, що воюють, може бути дозволений за певних умов. Швейцарські парламентарі заявили, що це не суперечить позиції нейтралітету. За поправки має проголосувати також Нижня палата парламенту, але 1 червня цю ініціативу вона відхилила.

ДОВІДКА. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни й проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика самонав'язана та призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі – вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.
  • Раніше Швейцарія відмовлялася давати дозвіл на постачання Україні снарядів до зеніток Gepard.
  • 11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б надати Україні.
  • 19 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію, яка не дозволяє Берліну поставити наявні у нього швейцарські боєприпаси Силам оборони України.

Читайте також: МЗС Швейцарії "вживе заходів" проти посольства Росії за публічні погрози журналісту

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійназброяшвейцаріянейтралітет
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