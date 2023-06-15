Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт озброєння в Україну. Відео звернення він опублікував у Telegram.
Глава держави закликав Швейцарію дотримуватися чіткішого курсу щодо постачання зброї та приєднатися до своїх європейських партнерів з цього питання.
"Ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру. Лише для цього! Саме так, як передбачено міжнародним правом", – сказав Зеленський.
З таким закликом до Швейцарії також зверталися також Німеччина, Іспанія та Данія.
У Верхній палаті парламенту країни дійшли згоди, що реекспорт зброї до країн, що воюють, може бути дозволений за певних умов. Швейцарські парламентарі заявили, що це не суперечить позиції нейтралітету. За поправки має проголосувати також Нижня палата парламенту, але 1 червня цю ініціативу вона відхилила.
- Раніше Швейцарія відмовлялася давати дозвіл на постачання Україні снарядів до зеніток Gepard.
- 11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б надати Україні.
- 19 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію, яка не дозволяє Берліну поставити наявні у нього швейцарські боєприпаси Силам оборони України.
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