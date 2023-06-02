Парламент Швейцарії провалив закон про зброю для України
Депутати Національної ради (парламенту) Швейцарії проголосували проти законопроєкту, який дозволяв іншим державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.
Парламент Швейцарії відхилив законопроєкт, відомий як "Lex Ukraine", який надавав третім країнам право передавати Україні зброю швейцарського виробництва.
Проти ухвалення такого закону проголосували 98 депутатів, за його ухвалення – 75.
У Швейцарії діє так званий закон про військові матеріали, який забороняє постачання швейцарської зброї країнам, що воюють.
Уряд Швейцарії може дозволити реекспорт швейцарської зброї в строго певних ситуаціях – наприклад, якщо Рада Безпеки ООН (у якій Росія зберігає право вето) ухвалить резолюцію із засудженням вторгнення Росії в Україну.
Раніше Швейцарія відповідала відмовою на запити Німеччини, Іспанії та Данії щодо передання Україні озброєнь виробництва Швейцарії.
- Раніше Швейцарія відмовлялася давати дозвіл на постачання Україні снарядів до зеніток Gepard.
- 11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б поставити Україні.
- 19 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію, яка не дозволяє Берліну поставити наявні у нього швейцарські боєприпаси Силам оборони України.
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