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Парламент Швейцарии провалил закон об оружии для Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 07:32
Парламент Швейцарии провалил закон об оружии для Украины - Фото
Парламент Швейцарии (Фото - Der Nationalrat)

Депутаты Национального совета (парламента) Швейцарии проголосовали против законопроекта, который разрешал другим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства. 

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Парламент Швейцарии отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine", который предоставлял третьим странам право передавать Украине оружие швейцарского производства.

Против принятия такого закона проголосовали 98 депутатов, за его принятие – 75.

В Швейцарии действует так называемый закон о военных материалах, который запрещает поставки швейцарского оружия воюющим странам.

Правительство Швейцарии может разрешить реэкспорт швейцарского оружия в строго определенных ситуациях – например, если Совет Безопасности ООН (в котором Россия сохраняет право вето) примет резолюцию с осуждением вторжения России в Украину. 

Ранее Швейцария отвечала отказом на запросы Германии, Испании и Дании о передаче Украине вооружений производства Швейцарии.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире — она не участвовала в войнах с тех пор как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.
  • Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.
  • 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
  • 19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию, которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины. 

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Сергей Бережной
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