Парламент Швейцарии провалил закон об оружии для Украины

Депутаты Национального совета (парламента) Швейцарии проголосовали против законопроекта, который разрешал другим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.

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Парламент Швейцарии отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine", который предоставлял третьим странам право передавать Украине оружие швейцарского производства.

Против принятия такого закона проголосовали 98 депутатов, за его принятие – 75.

В Швейцарии действует так называемый закон о военных материалах, который запрещает поставки швейцарского оружия воюющим странам.

Правительство Швейцарии может разрешить реэкспорт швейцарского оружия в строго определенных ситуациях – например, если Совет Безопасности ООН (в котором Россия сохраняет право вето) примет резолюцию с осуждением вторжения России в Украину.

Ранее Швейцария отвечала отказом на запросы Германии, Испании и Дании о передаче Украине вооружений производства Швейцарии.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире — она не участвовала в войнах с тех пор как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию, которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины.

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