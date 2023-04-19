"Это косвенно выгодно агрессору". Шольц просил у Швейцарии оружие для ВСУ — отказали

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию за ее позицию "нейтралитета", которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

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Швейцарское правительство блокирует снабжение немецким правительством боеприпасов для зенитных установок Gepard на вооружении ВСУ, следуя своей традиции нейтралитета.

Издание пишет, что Шольц во время визита президента Швейцарии Алена Берсе в Берлин пытался переубедить его в этом вопросе, однако тот заявил, что "никто не может требовать от нас нарушать наши собственные законы".

"Мы обсуждали этот вопрос. Эта война в Европе призывает всех нас критически пересмотреть наше представление о себе и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения", – сказал Шольц.

По его словам, у Германии тоже была традиция не поставлять оружие в страны, которые находятся в активном состоянии войны, однако "отказалась от этой позиции, чтобы помочь Украине".

"Тот, кто хочет быть нейтральным в такой преступной захватнической войне, косвенно выгоден российскому агрессору", – добавил Шольц.

24 марта 2023 года швейцарские СМИ сообщили, что броневики нейтральной страны якобы были замечены на Донбассе.

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Мілана Головань

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