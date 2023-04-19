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"Это косвенно выгодно агрессору". Шольц просил у Швейцарии оружие для ВСУ — отказали

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 12:23
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию за ее позицию "нейтралитета", которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

Швейцарское правительство блокирует снабжение немецким правительством боеприпасов для зенитных установок Gepard на вооружении ВСУ, следуя своей традиции нейтралитета.

Издание пишет, что Шольц во время визита президента Швейцарии Алена Берсе в Берлин пытался переубедить его в этом вопросе, однако тот заявил, что "никто не может требовать от нас нарушать наши собственные законы".

"Мы обсуждали этот вопрос. Эта война в Европе призывает всех нас критически пересмотреть наше представление о себе и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения", – сказал Шольц.

По его словам, у Германии тоже была традиция не поставлять оружие в страны, которые находятся в активном состоянии войны, однако "отказалась от этой позиции, чтобы помочь Украине".

"Тот, кто хочет быть нейтральным в такой преступной захватнической войне, косвенно выгоден российскому агрессору", – добавил Шольц.

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Мілана Головань
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