СМИ пишут, что броневики нейтральной Швейцарии якобы попали на Донбасс. Власти проверяют
В традиционно соблюдающей нейтралитет Швейцарии пытаются выяснить, могли ли ее бронеавтомобили Eagle-I оказаться на фронте в Украине, о чем написали немецкие журналисты после публикации в сети соответствующих фото. Как сообщает Swissinfo, проверкой занимается госсекретариат по экономическим вопросам (Seco).
В немецком издании Neue Zürcher Zeitung появился материал под заголовком "Бронеавтомобили из Швейцарии используются на войне в Украине".
Авторы статьи обратили внимание на снимок фотожурналиста агентства AFP Ариса Мессиниса. В Авдеевке Донецкой области он сделал фото, на котором "засветился" предположительно Eagle-I производства швейцарской компании Mowag.
Также бронеавтомобиль, который предположительно может быть швейцарским, попал в объектив испанского фотографа Хосе Колона. В издании подчеркнули, что неизвестно, запечатлен ли на этих фото один и тот же броневик.
Как сообщает швейцарское издание, теперь Seco, отвечающий за экспорт военной техники, проверяет, были ли нарушения запрета на реэкспорт.
В госсекретариате сказали, что фото, о которых пишут СМИ, "не позволяют делать достоверные выводы о типе транспортного средства и о том, где оно находится".
Окончательно выяснить это можно только с помощью номера шасси, а это невозможно, говорят в Seco.
Там также отметили, что в 1990-х годах производитель Mowag экспортировал в датскую армию 36 броневиков Eagle-I. Экспорт осуществлялся в соответствии с действовавшим на тот момент Законом о военных материалах.
В декларации о запрете на реэкспорт Дания обязалась не продавать броневики третьим странам без одобрения Швейцарии. 17 декабря 2012 года Дания запросила разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании – Швейцария одобрила.
Немецкая компания, как и Дания до нее, обязалась не реэкспортировать броневики.
По запросу Seco и Федерального департамента иностранных дел датские власти подтвердили, что они не передавали никаких машин Eagle-I без согласия Швейцарии.
В Seco отметили, что сейчас Швейцария коммуницирует по этому вопросу с Германией, разъяснений еще нет.
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- 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
- В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывал возможности для других стран передавать Украине оружие швейцарского производства.
- 10 марта правительство Швейцарии решило не менять свою политику нейтралитета, которая не позволяет поставлять Украине изготовленные в стране боеприпасы и оружие.
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