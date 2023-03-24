СМИ пишут, что броневики нейтральной Швейцарии якобы попали на Донбасс. Власти проверяют

В традиционно соблюдающей нейтралитет Швейцарии пытаются выяснить, могли ли ее бронеавтомобили Eagle-I оказаться на фронте в Украине, о чем написали немецкие журналисты после публикации в сети соответствующих фото. Как сообщает Swissinfo, проверкой занимается госсекретариат по экономическим вопросам (Seco).

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В немецком издании Neue Zürcher Zeitung появился материал под заголовком "Бронеавтомобили из Швейцарии используются на войне в Украине".

Авторы статьи обратили внимание на снимок фотожурналиста агентства AFP Ариса Мессиниса. В Авдеевке Донецкой области он сделал фото, на котором "засветился" предположительно Eagle-I производства швейцарской компании Mowag.

Также бронеавтомобиль, который предположительно может быть швейцарским, попал в объектив испанского фотографа Хосе Колона. В издании подчеркнули, что неизвестно, запечатлен ли на этих фото один и тот же броневик.

Как сообщает швейцарское издание, теперь Seco, отвечающий за экспорт военной техники, проверяет, были ли нарушения запрета на реэкспорт.

В госсекретариате сказали, что фото, о которых пишут СМИ, "не позволяют делать достоверные выводы о типе транспортного средства и о том, где оно находится".

Окончательно выяснить это можно только с помощью номера шасси, а это невозможно, говорят в Seco.

Там также отметили, что в 1990-х годах производитель Mowag экспортировал в датскую армию 36 броневиков Eagle-I. Экспорт осуществлялся в соответствии с действовавшим на тот момент Законом о военных материалах.

В декларации о запрете на реэкспорт Дания обязалась не продавать броневики третьим странам без одобрения Швейцарии. 17 декабря 2012 года Дания запросила разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании – Швейцария одобрила.

Немецкая компания, как и Дания до нее, обязалась не реэкспортировать броневики.

По запросу Seco и Федерального департамента иностранных дел датские власти подтвердили, что они не передавали никаких машин Eagle-I без согласия Швейцарии.

В Seco отметили, что сейчас Швейцария коммуницирует по этому вопросу с Германией, разъяснений еще нет.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывал возможности для других стран передавать Украине оружие швейцарского производства.

10 марта правительство Швейцарии решило не менять свою политику нейтралитета, которая не позволяет поставлять Украине изготовленные в стране боеприпасы и оружие.

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Оксана Житнюк

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