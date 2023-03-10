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Швейцария решила не менять политику нейтралитета: реэкспорта оружия в Украину не будет

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 17:34
Швейцария решила не менять политику нейтралитета: реэкспорта оружия в Украину не будет - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Правительство Швейцарии решило не менять свою политику нейтралитета, которая не позволяет поставлять Украине изготовленные в стране боеприпасы и оружие. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

На заседании 10 марта Федеральный совет Швейцарии рассмотрел вопрос о реэкспорте военной техники третьими странами и принял решение сохранить существующую практику.

Как сказано в сообщении, решение основано на законе о военной технике и на давних гуманитарных традициях Швейцарии как нейтрального государства.

"Федеральный совет привержен ценностям швейцарского нейтралитета и продолжит работать над реализацией преимуществ нейтралитета", – заявили в правительстве.

В решении сказано, что Федеральный совет "принял к сведению" парламентские дебаты о реэкспорте произведенной в Швейцарии военной техники третьими странами, но все же подтверждает свою позицию против разрешения реэкспорта военной техники.

"Традиция нейтралитета Швейцарии не означает безразличия к агрессии России против Украины, поэтому Швейцария неоднократно и решительно осуждала эту агрессию и требовала прекращения боевых действий и вывода российских войск со всей территории Украины. Швейцария также поддерживает ЕС", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что за последний год Швейцария получила запросы на реэкспорт от Германии, Дании и Испании – все они были отклонены.

Однако поставка военной техники европейским оборонным компаниям остается возможной, поскольку этот экспорт не нарушает закон о нейтралитете.

  • Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.
  • 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
  • 24 января сообщалось, что Швейцария якобы решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
  • В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешает швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.
Оксана Житнюк
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Швейцария военная помощь нейтралитет
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