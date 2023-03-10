Швейцария решила не менять политику нейтралитета: реэкспорта оружия в Украину не будет

Правительство Швейцарии решило не менять свою политику нейтралитета, которая не позволяет поставлять Украине изготовленные в стране боеприпасы и оружие. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

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На заседании 10 марта Федеральный совет Швейцарии рассмотрел вопрос о реэкспорте военной техники третьими странами и принял решение сохранить существующую практику.

Как сказано в сообщении, решение основано на законе о военной технике и на давних гуманитарных традициях Швейцарии как нейтрального государства.

"Федеральный совет привержен ценностям швейцарского нейтралитета и продолжит работать над реализацией преимуществ нейтралитета", – заявили в правительстве.

В решении сказано, что Федеральный совет "принял к сведению" парламентские дебаты о реэкспорте произведенной в Швейцарии военной техники третьими странами, но все же подтверждает свою позицию против разрешения реэкспорта военной техники.

"Традиция нейтралитета Швейцарии не означает безразличия к агрессии России против Украины, поэтому Швейцария неоднократно и решительно осуждала эту агрессию и требовала прекращения боевых действий и вывода российских войск со всей территории Украины. Швейцария также поддерживает ЕС", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что за последний год Швейцария получила запросы на реэкспорт от Германии, Дании и Испании – все они были отклонены.

Однако поставка военной техники европейским оборонным компаниям остается возможной, поскольку этот экспорт не нарушает закон о нейтралитете.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария якобы решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешает швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.

Оксана Житнюк

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