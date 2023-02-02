Швейцария может изменить рамки нейтралитета в связи с боеприпасами для Украины – Bloomberg

Условия традиционного нейтралитета Швейцарии могут быть частично пересмотрены, чтобы создать предпосылки для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В парламент Швейцарии внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешить швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.

Автор законопроекта депутат Майя Риникер сказала Bloomberg, что не предлагает отказаться от нейтралитета Швейцарии, однако считает нужным "обсудить возможность поддержки стран, которые отстаивают такие же демократические ценности, что и Швейцария".

Bloomberg напоминает, что Швейцария не поставляла оружие ни одной из воюющих стран ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

Агентство также отмечает, что согласно свежим социологическим опросам, более половины опрошенных граждан Швейцарии высказались за разрешение реэкспорта боеприпасов швейцарского производства, чтобы помочь Украине.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.