UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария может изменить рамки нейтралитета в связи с боеприпасами для Украины – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 21:33
Швейцария может изменить рамки нейтралитета в связи с боеприпасами для Украины – Bloomberg - Фото
Фото - depositphotos.com

Условия традиционного нейтралитета Швейцарии могут быть частично пересмотрены, чтобы создать предпосылки для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В парламент Швейцарии внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешить швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.

Автор законопроекта депутат Майя Риникер сказала Bloomberg, что не предлагает отказаться от нейтралитета Швейцарии, однако считает нужным "обсудить возможность поддержки стран, которые отстаивают такие же демократические ценности, что и Швейцария".

Bloomberg напоминает, что Швейцария не поставляла оружие ни одной из воюющих стран ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

Агентство также отмечает, что согласно свежим социологическим опросам, более половины опрошенных граждан Швейцарии высказались за разрешение реэкспорта боеприпасов швейцарского производства, чтобы помочь Украине. 

  • Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.
  • 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине. 
  • 24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Швейцария военная помощь нейтралитет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 