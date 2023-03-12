Швейцария уничтожит 60 работающих ЗРК Rapier, вместо того чтобы передать их Украине – NZZ
Швейцария утилизирует исправное зенитное вооружение, которое могло бы помочь Украине противостоять российской агрессии. Об этом сообщает NZZ.
По данным Минобороны Швейцарии, армия страны располагает 60 зенитно-ракетными комплексами Rapier – первая партия ЗРК уже уничтожена, на очереди еще три.
Сообщается, что швейцарская армия закупила системы Rapier в 1980-х годах.
В 2007 году федеральное правительство Швейцарии модернизировало системы, армия закупила 2000 современных управляемых ракет – их тоже утилизируют, поскольку в конце 2022 года Швейцария вывела ЗРК Rapier из эксплуатации.
Как отмечается, эти системы и ракеты старые, но не полностью устарели – их можно было бы очень хорошо использовать против низколетящих целей, таких как беспилотники.
ЗРК Rapier пригодились бы для борьбы с истребителями или вертолетами.
Сообщается, что утилизация ЗРК Rapier вызывает бурную реакцию среди политиков.
"Абсурдно, что мы отказываемся от оборонительного оружия", – заявил член Национального совета Швейцарии от "зеленых либералов" Франсуа Пуанте, который поддерживает передачу вооружений Украине.
Подчеркивается, что передача Rapier Украине была бы юридически возможна в Швейцарии.
В издании поясняют, что Rapier – система британского производства. Именно поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, должны быть проданы в страну-производитель в качестве первоочередной задачи, без условий.
Отмечается, что этот особый режим для списанного иностранного вооружения распространялся на продажу танков Leopard в Германию. В 2010 году Швейцария вернула более 40 Leopard без каких-либо условий. Это не считается реэкспортом.
Швейцария не отправила запрос в Британию о возможности вернуть ей ЗРК Rapier.
В издании отмечают, что в ближайшие несколько лет Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы вооружения. Например, 248 боевых машин пехоты М113 и более 100 артиллерийских орудий М109. Обе системы являются американскими продуктами и обе находятся на передовой в Украине.
- Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.
- 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
- 24 января сообщалось, что Швейцария якобы решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
- В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешает швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.
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