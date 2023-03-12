Швейцария уничтожит 60 работающих ЗРК Rapier, вместо того чтобы передать их Украине – NZZ

Швейцария утилизирует исправное зенитное вооружение, которое могло бы помочь Украине противостоять российской агрессии. Об этом сообщает NZZ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Минобороны Швейцарии, армия страны располагает 60 зенитно-ракетными комплексами Rapier – первая партия ЗРК уже уничтожена, на очереди еще три.

Сообщается, что швейцарская армия закупила системы Rapier в 1980-х годах.

В 2007 году федеральное правительство Швейцарии модернизировало системы, армия закупила 2000 современных управляемых ракет – их тоже утилизируют, поскольку в конце 2022 года Швейцария вывела ЗРК Rapier из эксплуатации.

Как отмечается, эти системы и ракеты старые, но не полностью устарели – их можно было бы очень хорошо использовать против низколетящих целей, таких как беспилотники.

ЗРК Rapier пригодились бы для борьбы с истребителями или вертолетами.

Сообщается, что утилизация ЗРК Rapier вызывает бурную реакцию среди политиков.

"Абсурдно, что мы отказываемся от оборонительного оружия", – заявил член Национального совета Швейцарии от "зеленых либералов" Франсуа Пуанте, который поддерживает передачу вооружений Украине.

Подчеркивается, что передача Rapier Украине была бы юридически возможна в Швейцарии.

В издании поясняют, что Rapier – система британского производства. Именно поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, должны быть проданы в страну-производитель в качестве первоочередной задачи, без условий.

Отмечается, что этот особый режим для списанного иностранного вооружения распространялся на продажу танков Leopard в Германию. В 2010 году Швейцария вернула более 40 Leopard без каких-либо условий. Это не считается реэкспортом.

Швейцария не отправила запрос в Британию о возможности вернуть ей ЗРК Rapier.

В издании отмечают, что в ближайшие несколько лет Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы вооружения. Например, 248 боевых машин пехоты М113 и более 100 артиллерийских орудий М109. Обе системы являются американскими продуктами и обе находятся на передовой в Украине.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов к зениткам Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария якобы решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

В парламент Швейцарии был внесен законопроект, который открывает возможность для Германии, Испании и Дании передавать Украине произведенные в Швейцарии боеприпасы, а также разрешает швейцарской армии передать Польше, Словакии и Чехии подлежащие списанию танки Leopard взамен танков, которые эти страны планируют передать ВСУ.

Читайте также: Швейцария решила не менять политику нейтралитета: реэкспорта оружия в Украину не будет

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.