Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину. Видео обращения он опубликовал в Telegram.

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Глава государства призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса по поставкам оружия и присоединиться к своим европейским партнерам по этому вопросу.

"Мы запрашиваем оружие у мира, чтобы наша украинская территория снова была территорией мира. Только для этого! Именно так, как предусмотрено международным правом", – сказал Зеленский.

С таким призывом в Швейцарию также обращались также Германия, Испания и Дания.

В Верхней палате парламента страны пришли к согласию, что реэкспорт оружия в воюющие страны может быть разрешен при определенных условиях. Швейцарские парламентарии заявили, что это не противоречит позиции нейтралитета. За поправки должна проголосовать также нижняя палата парламента, но 1 июня эту инициативу она отклонила.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах, когда ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.

11 января 2023 г. Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию, которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины.

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