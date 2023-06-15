Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину. Видео обращения он опубликовал в Telegram.
Глава государства призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса по поставкам оружия и присоединиться к своим европейским партнерам по этому вопросу.
"Мы запрашиваем оружие у мира, чтобы наша украинская территория снова была территорией мира. Только для этого! Именно так, как предусмотрено международным правом", – сказал Зеленский.
С таким призывом в Швейцарию также обращались также Германия, Испания и Дания.
В Верхней палате парламента страны пришли к согласию, что реэкспорт оружия в воюющие страны может быть разрешен при определенных условиях. Швейцарские парламентарии заявили, что это не противоречит позиции нейтралитета. За поправки должна проголосовать также нижняя палата парламента, но 1 июня эту инициативу она отклонила.
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