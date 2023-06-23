UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прогноз военной разведки Украины на ближайшие два-три месяца: Активные боевые действия

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 12:50
Прогноз военной разведки Украины на ближайшие два-три месяца: Активные боевые действия - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот по видео)

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий не стал прогнозировать результат нынешнего этапа полномасштабной войны РФ против Украины, ограничившись заявлением, что в ближайшие месяцы будут идти "активные боевые действия". Об этом он сказал РБК-Украина.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Представитель военной разведки отказался прогнозировать на 2023 год.

"Скажем так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонного характера", – сказал разведчик.

Представитель ГУР усомнился в способности россиян выйти "в ближайшее время" на админграницы Луганской и Донецкой областей, потому что "мы не видим создания мощных ударных группировок, потому что у них проблемы с комплектованием, в первую очередь вооружением и военной техникой".

Читайте также: CNN написал, что наступление ВСУ "не оправдало ожиданий" США. В Минобороны отреагировали

По словам Скибицкого, разведка сейчас "будет ориентироваться, наверное, все-таки на середину лета", – как оккупанты выполнят свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений и восстановлению, в частности, Ленинградского и Московского военных округов.

Только после этого, отметил представитель ГУР, можно будет давать оценку возможностей РФ и прогнозировать возможный характер ее действий на осенне-зимнюю кампанию.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапрогнозразведкагурВадим Скибицкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 