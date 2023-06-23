Прогноз военной разведки Украины на ближайшие два-три месяца: Активные боевые действия

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий не стал прогнозировать результат нынешнего этапа полномасштабной войны РФ против Украины, ограничившись заявлением, что в ближайшие месяцы будут идти "активные боевые действия". Об этом он сказал РБК-Украина.

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Представитель военной разведки отказался прогнозировать на 2023 год.

"Скажем так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонного характера", – сказал разведчик.

Представитель ГУР усомнился в способности россиян выйти "в ближайшее время" на админграницы Луганской и Донецкой областей, потому что "мы не видим создания мощных ударных группировок, потому что у них проблемы с комплектованием, в первую очередь вооружением и военной техникой".

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По словам Скибицкого, разведка сейчас "будет ориентироваться, наверное, все-таки на середину лета", – как оккупанты выполнят свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений и восстановлению, в частности, Ленинградского и Московского военных округов.

Только после этого, отметил представитель ГУР, можно будет давать оценку возможностей РФ и прогнозировать возможный характер ее действий на осенне-зимнюю кампанию.

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