Прогноз военной разведки Украины на ближайшие два-три месяца: Активные боевые действия
Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий не стал прогнозировать результат нынешнего этапа полномасштабной войны РФ против Украины, ограничившись заявлением, что в ближайшие месяцы будут идти "активные боевые действия". Об этом он сказал РБК-Украина.
Представитель военной разведки отказался прогнозировать на 2023 год.
"Скажем так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонного характера", – сказал разведчик.
Представитель ГУР усомнился в способности россиян выйти "в ближайшее время" на админграницы Луганской и Донецкой областей, потому что "мы не видим создания мощных ударных группировок, потому что у них проблемы с комплектованием, в первую очередь вооружением и военной техникой".
Читайте также: CNN написал, что наступление ВСУ "не оправдало ожиданий" США. В Минобороны отреагировали
По словам Скибицкого, разведка сейчас "будет ориентироваться, наверное, все-таки на середину лета", – как оккупанты выполнят свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений и восстановлению, в частности, Ленинградского и Московского военных округов.
Только после этого, отметил представитель ГУР, можно будет давать оценку возможностей РФ и прогнозировать возможный характер ее действий на осенне-зимнюю кампанию.
- Реагируя на статью CNN под названием "Западные официальные лица заявили CNN, что ранние этапы украинского контрнаступления "не оправдали ожиданий", экс-министр обороны и иностранных дел Литвы Линкявичюс испытал испанский стыд.
- Высокопоставленный украинский чиновник заявил CNN в ответ на это, что о контрнаступлении нельзя будет судить до осени или зимы.
- Реагируя на подобные оценки, президент Зеленский заявил в середине июня 2023 года, что ВСУ будут продвигаться в наступлении так, как сочтут нужным, "что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас". Он заверил, что "заморозки войны не будет, это бесперспективно".
- Министр иностранных дел Кулеба также сообщил, что Украина проведет "столько контрнаступлений, сколько нужно", чтобы выгнать Россию со своей территории.
- ГУР не исключает, что Россия снова будет бить по энергетике ближе к периоду холодов.
Комментарии