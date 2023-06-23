О контрнаступлении нельзя будет судить до осени или зимы – собеседник CNN в Киеве
23.06.2023, 11:55
Фото: 93-ма ОМБр Холодний Яр
Основной удар контрнаступления Сил обороны против российских захватчиков "всерьез еще даже не начался", и сейчас еще слишком рано оценивать его успех. Об этом сообщил в комментарии CNN высокопоставленный украинский чиновник.
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Таким образом в Киеве ответили на статью CNN о том, что западные официальные лица якобы считают, что контрнаступление имеет меньший успех, чем ожидалось, и "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".
"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основной удар контрнаступления еще даже не начался всерьез", – сказал собеседник американского канала.
По его словам, сейчас идут "формирующие [условия для удара] операции", и о контрнаступлении нельзя будет судить до осени или даже зимы.
- Реагируя на статью CNN под названием "Западные официальные лица заявили CNN, что ранние этапы украинского контрнаступления "не оправдали ожиданий", экс-министр обороны и иностранных дел Литвы Линкявичюс испытал испанский стыд.
- Реагируя на подобные оценки, президент Зеленский заявил в середине июня 2023 года, что ВСУ будут продвигаться в наступлении так, как сочтут нужным, "кто бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас". Он заверил, что "заморозки войны не будет, это бесперспективно".
- Министр иностранных дел Кулеба также сообщил, что Украина проведет "столько контрнаступлений, сколько нужно", чтобы выгнать Россию со своей территории.
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