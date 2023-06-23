О контрнаступлении нельзя будет судить до осени или зимы – собеседник CNN в Киеве

Основной удар контрнаступления Сил обороны против российских захватчиков "всерьез еще даже не начался", и сейчас еще слишком рано оценивать его успех. Об этом сообщил в комментарии CNN высокопоставленный украинский чиновник.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Таким образом в Киеве ответили на статью CNN о том, что западные официальные лица якобы считают, что контрнаступление имеет меньший успех, чем ожидалось, и "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".

"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основной удар контрнаступления еще даже не начался всерьез", – сказал собеседник американского канала.

По его словам, сейчас идут "формирующие [условия для удара] операции", и о контрнаступлении нельзя будет судить до осени или даже зимы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.