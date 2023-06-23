UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

О контрнаступлении нельзя будет судить до осени или зимы – собеседник CNN в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 11:55
О контрнаступлении нельзя будет судить до осени или зимы – собеседник CNN в Киеве - Фото
Фото: 93-ма ОМБр Холодний Яр

Основной удар контрнаступления Сил обороны против российских захватчиков "всерьез еще даже не начался", и сейчас еще слишком рано оценивать его успех. Об этом сообщил в комментарии CNN высокопоставленный украинский чиновник.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Таким образом в Киеве ответили на статью CNN о том, что западные официальные лица якобы считают, что контрнаступление имеет меньший успех, чем ожидалось, и "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".

"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основной удар контрнаступления еще даже не начался всерьез", – сказал собеседник американского канала.

По его словам, сейчас идут "формирующие [условия для удара] операции", и о контрнаступлении нельзя будет судить до осени или даже зимы.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 