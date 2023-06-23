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Про контрнаступ не можна буде судити до осені чи зими – співрозмовник CNN у Києві

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23.06.2023, 11:55
Про контрнаступ не можна буде судити до осені чи зими – співрозмовник CNN у Києві - Фото
Фото: 93-ма ОМБр Холодний Яр

Основний удар контрнаступу Сил оборони проти російських загарбників "всерйоз ще навіть не почався", і зараз ще зарано оцінювати його успіх. Про це повідомив у коментарі CNN український високопосадовець.

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Таким чином у Києві відповіли на статтю CNN про те, що західні офіційні особи нібито вважають, що контрнаступ має менший успіх, ніж очікувалося, і "не виправдовує очікувань на жодному фронті".

"Занадто рано оцінювати загальну траєкторію контрнаступу. Основний удар контрнаступу ще навіть не почався всерйоз", – сказав співрозмовник американського каналу.

За його словами, зараз йдуть "операції, що формують [умови для удару], і про контрнаступ не можна буде судити до осені або навіть зими.

Євген Пилипенко
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війнаконтрнаступ
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