Про контрнаступ не можна буде судити до осені чи зими – співрозмовник CNN у Києві
23.06.2023, 11:55
Фото: 93-ма ОМБр Холодний Яр
Основний удар контрнаступу Сил оборони проти російських загарбників "всерйоз ще навіть не почався", і зараз ще зарано оцінювати його успіх. Про це повідомив у коментарі CNN український високопосадовець.
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Таким чином у Києві відповіли на статтю CNN про те, що західні офіційні особи нібито вважають, що контрнаступ має менший успіх, ніж очікувалося, і "не виправдовує очікувань на жодному фронті".
"Занадто рано оцінювати загальну траєкторію контрнаступу. Основний удар контрнаступу ще навіть не почався всерйоз", – сказав співрозмовник американського каналу.
За його словами, зараз йдуть "операції, що формують [умови для удару], і про контрнаступ не можна буде судити до осені або навіть зими.
- Реагуючи на статтю CNN під назвою "Західні офіційні особи заявили CNN, що ранні етапи українського контрнаступу "не виправдали очікувань", ексміністр оборони та закордонних справ Литви Лінкявічюс відчув іспанський сором.
- Реагуючи на подібні оцінки, президент Зеленський заявив у середині червня 2023 року, що ЗСУ просуватимуться в наступі так, як вважають за потрібне, "що б хтось не хотів, включно зі спробами тиску на нас". Він запевнив, що "заморожування війни не буде, це безперспективно".
- Міністр закордонних справ Кулеба також повідомив, що Україна проведе "стільки контрнаступів, скільки потрібно", щоб вигнати Росію зі своєї території.
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