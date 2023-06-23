Контрнаступ. У Литві піддали союзників різкій критиці за оцінки прогресу України на полі бою

Західним союзникам, які могли б робити більше і швидше для наближення перемоги України у визвольній війні проти російських окупантів, не варто "дивуватися", чому контрнаступ Сил оборони поки "не виправдовує" їхніх очікувань. Про це у Twitter написав колишній міністр оборони та закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

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Він послався на статтю під назвою "Західні офіційні особи заявили CNN, що ранні етапи українського контрнаступу "не виправдали очікувань".

Джим Скіутто, який значиться на каналі головним кореспондентом з питань нацбезпеки, пише, що "на початкових етапах контрнаступ України має менший успіх, а російські сили демонструють більшу компетентність, ніж очікувалося за західними оцінками, повідомили CNN два західні чиновники та високопоставлений військовий представник США".

Далі оглядач повідомляє, що, "за оцінками Заходу, російські лінії оборони виявилися добре укріпленими, що ускладнює їхній прорив українськими силами", і що "російські сили успішно придушували українську бронетехніку ракетними ударами та мінами і більш ефективно застосовували авіацію".

У результаті, зазначає Скіутто з посиланням на "одну із західних офіційних осіб, українські сили виявилися "вразливими" для мінних полів, а російські сили "компетентні" в обороні".

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Співробітник CNN додав, що "офіційні особи попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії і що США та їхні союзники "зберігають оптимізм", що українські сили згодом зможуть відвоювати територію".

Лінкявічюс розкритикував подібні заяви анонімних чиновників США.

"CNN заявляє, що перебіг контрнаступу України не виправдав очікувань Заходу. Не даватимемо винищувачі, не даватимемо далекобійну артилерію, давайте діареїти, коли вони використовують західне озброєння по цілях в Росії, і продовжуймо дивуватися. Соромно!" – написав державний діяч Литви.

Україна вже рік просить США передати їй ракети ATACMS з радіусом ураження до 300 км, проте поки що їх не отримала.

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