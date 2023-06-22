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Україна сподівається на далекобійні ракети від кількох країн і на ATACMS від США – Кулеба

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 17:47
Україна сподівається на далекобійні ракети від кількох країн і на ATACMS від США – Кулеба - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Україна все ще сподівається отримати від США ракети ATACMS, а також веде переговори з кількома іншими країнами щодо далекобійних ракет. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Суспільному, яке транслювалось в ефірі телемарафону.

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Відповідаючи за запитання, на якому етапі зараз процес з ATACMS і чому Україна досі не чує від США готовності допомогти, Кулеба сказав: "Давайте справедливості заради спочатку подякуємо Сполученим Штатам за те, що вони вже все зробили. Тому що за всіма параметрами США є, залишаються і залишатимуться країною №1 за кількістю наданої допомоги. Це безпрецедентні обсяги, ми надзвичайно вдячні".

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни Україна мала "розблокувати" сім типів зброї, і кожна розмова щодо цього з партнерами була важкою, кожна починалася з "ні".

"Але зрештою ми все отримали – і західну артилерію, і HIMARS, і Patriot, і отримаємо літаки. Воно все буде", – переконаний Кулеба.

Він зазначив, що наразі Україна працює з декількома іншими країнами над тим, щоб вони ухвалили рішення щодо постачань далекобійних ракет в Україну. Розмова з США на цю тему теж триває.

"Прикро, що вони досі не ухвалили це рішення, але язик не повертається якось занадто жорстко їх за це критикувати, тому що на тлі іншої допомоги, яку вони надали, ми маємо бути об'єктивно вдячними. Втім, гадаю, і це питання ми теж вирішимо в той чи інший спосіб", – додав глава МЗС.

  • 16 травня у Пентагоні заявили, що позиція США щодо постачання Україні далекобійних озброєнь не змінилася, попри передання Великою Британією ракет Storm Shadow.
  • Україна просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.
  • 19 червня президент Зеленський відзначив ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією. Зазначив, що вони зараз роблять на фронті "дуже корисну і точну справу".

Оксана Житнюк
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війнаДмитро Кулебадалекобійна зброяATACAMS
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