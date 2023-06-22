Украина надеется на дальнобойные ракеты от нескольких стран и на ATACMS от США – Кулеба

Украина все еще надеется получить от США ракеты ATACMS, а также ведет переговоры с несколькими другими странами по поводу дальнобойных ракет. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Суспильному, которое транслировалось в эфире телемарафона.

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Отвечая за вопросы, на каком этапе сейчас процесс с ATACMS и почему Украина до сих пор не слышит от США готовности помочь, Кулеба сказал: "Давайте справедливости ради сначала поблагодарим Соединенные Штаты за то, что они уже все сделали. Потому что по всем параметрам США есть, остаются и будут оставаться страной №1 по количеству оказанной помощи. Это беспрецедентные объемы, мы очень благодарны".

Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина должна была "разблокировать" семь типов оружия, и каждый разговор по этому поводу с партнерами был тяжелым, каждый начинался с "нет".

"Но в конце концов мы все получили – и западную артиллерию, и HIMARS, и Patriot, и получим самолеты. Оно все будет", – убежден Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина работает с несколькими другими странами над тем, чтобы они приняли решение по поставкам дальнобойных ракет в Украину. Разговор с США на эту тему тоже продолжается.

"Досадно, что они до сих пор не приняли это решение, но язык не поворачивается как-то слишком жестко их за это критиковать, потому что на фоне другой помощи, которую они оказали, мы должны быть объективно благодарны. Впрочем, думаю, и этот вопрос мы тоже решим тем или иным образом", – добавил глава МИД.

16 мая в Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией ракет Storm Shadow.

Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.

19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он подчеркнул, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".

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