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Украина надеется на дальнобойные ракеты от нескольких стран и на ATACMS от США – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 17:47
Украина надеется на дальнобойные ракеты от нескольких стран и на ATACMS от США – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Украина все еще надеется получить от США ракеты ATACMS, а также ведет переговоры с несколькими другими странами по поводу дальнобойных ракет. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Суспильному, которое транслировалось в эфире телемарафона.

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Отвечая за вопросы, на каком этапе сейчас процесс с ATACMS и почему Украина до сих пор не слышит от США готовности помочь, Кулеба сказал: "Давайте справедливости ради сначала поблагодарим Соединенные Штаты за то, что они уже все сделали. Потому что по всем параметрам США есть, остаются и будут оставаться страной №1 по количеству оказанной помощи. Это беспрецедентные объемы, мы очень благодарны".

Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина должна была "разблокировать" семь типов оружия, и каждый разговор по этому поводу с партнерами был тяжелым, каждый начинался с "нет".

"Но в конце концов мы все получили – и западную артиллерию, и HIMARS, и Patriot, и получим самолеты. Оно все будет", – убежден Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина работает с несколькими другими странами над тем, чтобы они приняли решение по поставкам дальнобойных ракет в Украину. Разговор с США на эту тему тоже продолжается.

"Досадно, что они до сих пор не приняли это решение, но язык не поворачивается как-то слишком жестко их за это критиковать, потому что на фоне другой помощи, которую они оказали, мы должны быть объективно благодарны. Впрочем, думаю, и этот вопрос мы тоже решим тем или иным образом", – добавил глава МИД.

  • 16 мая в Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией ракет Storm Shadow.
  • Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.
  • 19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он подчеркнул, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".
Оксана Житнюк
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