Украина надеется на дальнобойные ракеты от нескольких стран и на ATACMS от США – Кулеба
Украина все еще надеется получить от США ракеты ATACMS, а также ведет переговоры с несколькими другими странами по поводу дальнобойных ракет. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Суспильному, которое транслировалось в эфире телемарафона.
Отвечая за вопросы, на каком этапе сейчас процесс с ATACMS и почему Украина до сих пор не слышит от США готовности помочь, Кулеба сказал: "Давайте справедливости ради сначала поблагодарим Соединенные Штаты за то, что они уже все сделали. Потому что по всем параметрам США есть, остаются и будут оставаться страной №1 по количеству оказанной помощи. Это беспрецедентные объемы, мы очень благодарны".
Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина должна была "разблокировать" семь типов оружия, и каждый разговор по этому поводу с партнерами был тяжелым, каждый начинался с "нет".
"Но в конце концов мы все получили – и западную артиллерию, и HIMARS, и Patriot, и получим самолеты. Оно все будет", – убежден Кулеба.
Он отметил, что сейчас Украина работает с несколькими другими странами над тем, чтобы они приняли решение по поставкам дальнобойных ракет в Украину. Разговор с США на эту тему тоже продолжается.
"Досадно, что они до сих пор не приняли это решение, но язык не поворачивается как-то слишком жестко их за это критиковать, потому что на фоне другой помощи, которую они оказали, мы должны быть объективно благодарны. Впрочем, думаю, и этот вопрос мы тоже решим тем или иным образом", – добавил глава МИД.
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