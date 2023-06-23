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Контрнаступление. В Литве подвергли союзников резкой критике за оценки прогресса Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 11:25
Контрнаступление. В Литве подвергли союзников резкой критике за оценки прогресса Украины - Фото
Линас Линкявичюс на Донбассе (фото - пресс-служба МИД Литвы)

Западным союзникам, которые могли бы делать больше и быстрее для приближения победы Украины в освободительной войне против российских оккупантов, не стоит "удивляться", почему контрнаступление Сил обороны пока "не оправдывает" их ожиданий. Об этом в Twitter написал бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Он сослался на статью под названием "Западные официальные лица заявили CNN, что ранние этапы украинского контрнаступления "не оправдали ожиданий".

Джим Скиутто, который значится на канале главным корреспондентом по вопросам нацбезопасности, пишет, что "на начальных этапах контрнаступление Украины имеет меньший успех, а российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам, сообщили CNN два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США".

Далее обозреватель сообщает, что, "по оценкам Запада, российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинскими силами", и что "российские силы успешно подавляли украинскую бронетехнику ракетными ударами и минами и более эффективно применяли авиацию".

В результате, отмечает Скиутто со ссылкой на "одного из западных официальных лиц, украинские силы оказались "уязвимыми" для минных полей, а российские силы "компетентными" в обороне".

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Сотрудник CNN добавил, что "официальные лица предупредили, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии и что США и их союзники "сохраняют оптимизм", что украинские силы со временем смогут отвоевать территорию".

Линкявичюс подверг критике подобные заявления анонимных чиновников США.

"CNN заявляет, что ход контрнаступления Украины не оправдал ожиданий Запада. Не будем давать истребители, не будем давать дальнобойную артиллерию, давайте диареить, когда они используют западное вооружение по целям в России, и давайте продолжать удивляться. Стыдно!" – написал государственный деятель Литвы.

Украина уже год просит США передать ей ракеты ATACMS с радиусом поражения до 300 км, однако пока их не получила.

Евгений Пилипенко
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