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ГУР: Не исключено, что РФ снова будет бить по энергетике. Мы к этому готовимся, нужна ПВО

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 09:33
ГУР: Не исключено, что РФ снова будет бить по энергетике. Мы к этому готовимся, нужна ПВО - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий не исключил возможности, что Россия снова начнет бить по энергосистеме Украины осенью 2023 года. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, россияне нарастили производство ракет, а поэтому такая возможность не исключена. 

Он отметил, что Украина готовится к возможным ударами по электростанциям и работает над усилением противовоздушной обороны, получением новых комплексов ПВО. 

"Территория Украины очень большая. Чтобы прикрыть стратегические объекты — не только войска, просто даже наши гражданские города и села, необходимо больше комплексов ПВО", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что западные системы более эффективны, чем ракеты противника, о чем говорит процент уничтоженных целей. 

"Мы готовимся. Мы понимаем эту проблему, понимают эту проблему и наши партнеры. И, повторюсь, противовоздушная оборона — это один из приоритетов на сегодняшний день", — резюмировал он.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены ПВО. 

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Дмитрий Гриниченко
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