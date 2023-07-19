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Росія не справляється з Україною, вторгнення приречене, вважає голова британської розвідки MI6

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 12:45
Росія не справляється з Україною, вторгнення приречене, вважає голова британської розвідки MI6 - Фото
Річард Мур (скриншот)

Російське повномасштабне вторгнення Росії в Україну приречене, оскільки країна-агресор "не в змозі досягти своїх військових цілей". Так вважає начальник служби зовнішньополітичної розвідки Великої Британії Річард Мур, про що він заявив в інтерв'ю Politico.

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Сьогодні він виступив у посольстві країни в Чехії (це лише друга його публічна поява після призначення у 2020 році).

"Росія не справляється зі своїми військовими завданнями в Україні. <...> Очевидно, зараз у російських сил невеликі шанси повернути собі ініціативу", – вважає Мур.

За оцінкою топрозвідника, українці демонструють "дивовижну" здатність до інновацій та мобілізації нових технологій.

Навіть із нинішнім темпом Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж Росія захопила за рік, додав глава MI6.

Видання пишу, що заява глави MI6 з'явилася після того, як ЗСУ повідомили, що окупанти зібрали близько "100 000 солдатів" угруповання на напрямі Кремінна-Лиман, щоб відтягнути туди українські сили, що наступають на півдні.

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Мур назвав ці зусилля ЗСУ "тяжким перемелюванням" сил противника. Він зазначив, що українське військове командування "різко контрастує" з воєначальниками російських окупантів, оскільки "береже людей і просувається з великою обережністю" замінованими територіями під вогнем ворога.

"Так що я залишаюся оптимістичним щодо цього. Рішучість підтримувати українців [у союзників] така ж сильна, як і раніше. <...> Я оптиміст", – наголосив він.

Мур сказав, що завдання союзників – дати Україні таку підтримку, щоб вона завершила війну переговорами у сильній позиції.

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Євген Пилипенко
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