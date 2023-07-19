Росія не справляється з Україною, вторгнення приречене, вважає голова британської розвідки MI6

Російське повномасштабне вторгнення Росії в Україну приречене, оскільки країна-агресор "не в змозі досягти своїх військових цілей". Так вважає начальник служби зовнішньополітичної розвідки Великої Британії Річард Мур, про що він заявив в інтерв'ю Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Сьогодні він виступив у посольстві країни в Чехії (це лише друга його публічна поява після призначення у 2020 році).

"Росія не справляється зі своїми військовими завданнями в Україні. <...> Очевидно, зараз у російських сил невеликі шанси повернути собі ініціативу", – вважає Мур.

За оцінкою топрозвідника, українці демонструють "дивовижну" здатність до інновацій та мобілізації нових технологій.

Навіть із нинішнім темпом Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж Росія захопила за рік, додав глава MI6.

Видання пишу, що заява глави MI6 з'явилася після того, як ЗСУ повідомили, що окупанти зібрали близько "100 000 солдатів" угруповання на напрямі Кремінна-Лиман, щоб відтягнути туди українські сили, що наступають на півдні.

Читайте також: Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення "справедливого миру"

Мур назвав ці зусилля ЗСУ "тяжким перемелюванням" сил противника. Він зазначив, що українське військове командування "різко контрастує" з воєначальниками російських окупантів, оскільки "береже людей і просувається з великою обережністю" замінованими територіями під вогнем ворога.

"Так що я залишаюся оптимістичним щодо цього. Рішучість підтримувати українців [у союзників] така ж сильна, як і раніше. <...> Я оптиміст", – наголосив він.

Мур сказав, що завдання союзників – дати Україні таку підтримку, щоб вона завершила війну переговорами у сильній позиції.

Новина доповнюється...

Читайте також: Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.