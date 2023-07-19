Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6

Комп'ютери та штучний інтелект не зможуть позбавити роботи організації та розвідслужби, які займаються видобутком інформації. Таку думку висловив глава британської розвідки MI6 Річард Мур в інтерв'ю Politico.

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Глава служби зовнішньої розвідки Британії вважає, що штучний інтелект (ШІ) не зможе замінити людей-шпигунів, навіть якщо машини зроблять інформацію "нескінченно доступнішою".

"Насправді, найімовірніше, відбудеться протилежне. У міру того, як ШІ все краще видобуватиме інформацію з океану відкритих даних, стане ще більш цінним вміння виловлювати на майстерно зроблену наживку секрети, які лежать за межами досяжності мереж", – вважає Мур.

Він також наголошує, що "унікальні якості людей-агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими", оскільки "вони ніколи не бувають просто пасивними збирачами інформації".

"Вони можуть ставити нові питання, про які ми навіть не підозрювали, коли давали їм завдання, а іноді навіть можуть впливати на рішення урядів або терористичних груп", – зазначив Мур.

На його думку, "людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, чого машини робити не можуть, навіть при тому, що межі можливостей комп'ютерів будуть розширюватись разючими темпами".

21 липня 2022 року Мур заявляв, що наступ РФ ось-ось видихнеться й Україна отримає можливість завдати удару у відповідь.

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