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Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 12:28
Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6 - Фото
Глава MI-6 Річард Мур (Фото - скриншот)

Комп'ютери та штучний інтелект не зможуть позбавити роботи організації та розвідслужби, які займаються видобутком інформації. Таку думку висловив глава британської розвідки MI6 Річард Мур в інтерв'ю Politico.

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Глава служби зовнішньої розвідки Британії вважає, що штучний інтелект (ШІ) не зможе замінити людей-шпигунів, навіть якщо машини зроблять інформацію "нескінченно доступнішою".

"Насправді, найімовірніше, відбудеться протилежне. У міру того, як ШІ все краще видобуватиме інформацію з океану відкритих даних, стане ще більш цінним вміння виловлювати на майстерно зроблену наживку секрети, які лежать за межами досяжності мереж", – вважає Мур.

Він також наголошує, що "унікальні якості людей-агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими", оскільки "вони ніколи не бувають просто пасивними збирачами інформації".

"Вони можуть ставити нові питання, про які ми навіть не підозрювали, коли давали їм завдання, а іноді навіть можуть впливати на рішення урядів або терористичних груп", – зазначив Мур.

На його думку, "людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, чого машини робити не можуть, навіть при тому, що межі можливостей комп'ютерів будуть розширюватись разючими темпами".

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Сергій Бережний
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