Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6
Комп'ютери та штучний інтелект не зможуть позбавити роботи організації та розвідслужби, які займаються видобутком інформації. Таку думку висловив глава британської розвідки MI6 Річард Мур в інтерв'ю Politico.
Глава служби зовнішньої розвідки Британії вважає, що штучний інтелект (ШІ) не зможе замінити людей-шпигунів, навіть якщо машини зроблять інформацію "нескінченно доступнішою".
"Насправді, найімовірніше, відбудеться протилежне. У міру того, як ШІ все краще видобуватиме інформацію з океану відкритих даних, стане ще більш цінним вміння виловлювати на майстерно зроблену наживку секрети, які лежать за межами досяжності мереж", – вважає Мур.
Він також наголошує, що "унікальні якості людей-агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими", оскільки "вони ніколи не бувають просто пасивними збирачами інформації".
"Вони можуть ставити нові питання, про які ми навіть не підозрювали, коли давали їм завдання, а іноді навіть можуть впливати на рішення урядів або терористичних груп", – зазначив Мур.
На його думку, "людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, чого машини робити не можуть, навіть при тому, що межі можливостей комп'ютерів будуть розширюватись разючими темпами".
- 21 липня 2022 року Мур заявляв, що наступ РФ ось-ось видихнеться й Україна отримає можливість завдати удару у відповідь.
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