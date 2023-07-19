Искусственный интеллект не заменит живых разведчиков – глава британской MI6

Компьютеры и искусственный интеллект не смогут лишить работы организации и разведслужбы, которые занимаются добычей информации. Такое мнение высказал глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью для Politico.

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Глава службы внешней разведки Британии считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей-шпионов, даже если машины сделают информацию "бесконечно более доступной".

"На самом деле, скорее всего, произойдет противоположное. По мере того, как ИИ будет все лучше добывать информацию из океана открытых данных, станет еще более ценным умение вылавливать на мастерски сделанную наживку секреты, которые лежат за пределами досягаемости сетей", – считает Мур.

Он также подчеркивает, что "уникальные качества людей-агентов в нужных местах станут еще более значимыми", поскольку "они никогда не бывают просто пассивными сборщиками информации".

"Они могут задавать новые вопросы, о которых мы даже не подозревали, когда давали им задания, а иногда они даже могут влиять на решения правительств или террористических групп", – отметил Мур.

По его мнению, "человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта будет все чаще определяться как то, чего машины делать не могут, учитывая даже тот факт, что границы возможностей компьютеров будут расширяться поразительными темпами".

21 июля 2022 года Мур заявлял, что наступление РФ вот-вот выдохнется и Украина получит возможность нанести ответный удар.

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