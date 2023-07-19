UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Искусственный интеллект не заменит живых разведчиков – глава британской MI6

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 12:28
Искусственный интеллект не заменит живых разведчиков – глава британской MI6 - Фото
Глава MI-6 Ричард Мур (Фото - скриншот)

Компьютеры и искусственный интеллект не смогут лишить работы организации и разведслужбы, которые занимаются добычей информации. Такое мнение высказал глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью для Politico.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Глава службы внешней разведки Британии считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей-шпионов, даже если машины сделают информацию "бесконечно более доступной".

"На самом деле, скорее всего, произойдет противоположное. По мере того, как ИИ будет все лучше добывать информацию из океана открытых данных, станет еще более ценным умение вылавливать на мастерски сделанную наживку секреты, которые лежат за пределами досягаемости сетей", – считает Мур.

Он также подчеркивает, что "уникальные качества людей-агентов в нужных местах станут еще более значимыми", поскольку "они никогда не бывают просто пассивными сборщиками информации".

"Они могут задавать новые вопросы, о которых мы даже не подозревали, когда давали им задания, а иногда они даже могут влиять на решения правительств или террористических групп", – отметил Мур.

По его мнению, "человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта будет все чаще определяться как то, чего машины делать не могут, учитывая даже тот факт, что границы возможностей компьютеров будут расширяться поразительными темпами".

Читайте также: Британская разведка считает, что РФ утратила половину шпионского потенциала в Европе

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Искуственный интеллектMI6британская разведкаРичард МурMI-6
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 