Британская разведка считает, что РФ утратила половину шпионского потенциала в Европе
21.07.2022, 21:55
Ричард Мур (фото - ЕРА)
Глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после изгнания более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов. Об этом он сказал на Аспенском форуме безопасности в Колорадо, США, сообщает CNN.
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Мур добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под гражданских лиц.
- Мур также заявил, что в ближайшие несколько недель российские военные, вероятно, начнут своего рода оперативную паузу в Украине, что даст Украине возможность нанести ответный удар.
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