Майже як пік в Афганістані. Росія завела понад 900 танків під Лиман та Куп'янськ – ЗСУ

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 000 росіян, що лише на 20 000 менше, ніж було в Афганістані радянських військ "на піку". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він наголосив, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Череватий зазначив, що під час війни в Афганістані у період найбільшої концентрації радянських військ там було близько 120 000 військових СРСР.

За словами речника ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджені десантні підрозділи РФ, найкращі російські мотопіхотні підрозділи, як підтримка там також перебувають резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.

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"Зосереджують все для того, щоб прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, тому завдають йому постійних ударів", – зазначив Череватий.

Він додав, що росіяни зосередили свої сили на цьому напрямку, щоб бодай десь спробувати показати результати, адже на Бахмутському напрямку Сили оборони вже перехопили ініціативу.

3 липня Череватий повідомляв, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, дві третини з яких зосереджені на Лимано-Куп’янському напрямку.

Активно наступати на Куп'янському напрямку Харківської області росіяни почали з кінця минулого тижня, повідомили у Міноборони.

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