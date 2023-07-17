Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео окопного бою, зняте під тимчасово окупованою Кремінною Луганської області на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони.

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Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога. Пізніше на відбиття штурму окупантів виїжджає танк Сил оборони.

У якийсь момент один із бійців вимовляє фразу, яка стала одним із крилатих виразів цієї війни: "Передайте нашим, що ми ї*ашим".

"Наші воїни відбивають усі спроби противника атакувати. Впевнена та професійна робота", – зазначив позивний "Барс".

Станом на середину липня 2023 року в районі Кремінної окупанти намагаються витіснити Сили оборони із Серебрянського лісу на Лиман/Ямпіль. Це одна із "довгострокових" територій активних та кровопролитних боїв великої війни. Наразі ЗСУ тут в обороні.

Противник накопичує підрозділи на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман, де в ці дні дуже "гаряче".

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