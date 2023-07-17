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ЗСУ: Росіяни найбільше хочуть утриматися під Бахмутом, контратакують, але безуспішно

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 10:42
ЗСУ: Росіяни найбільше хочуть утриматися під Бахмутом, контратакують, але безуспішно - Фото
Сергій Череватий (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти "найбільше" хочуть утримати зайняті позиції в районі Бахмута і підтягують резерви. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під Бахмутом Сили оборони утримують ініціативу та витискають ворога, проте він намагається атакувати й посилено завдає ударів артилерією та авіацією.

Череватий зазначив, що за добу на Донбасі сталося 15 бойових зіткнень, 121 окупант був знищений, 256 отримали поранення.

Уражено чотири танки, дві самохідні артилерійські установки, чотири бойові машини піхоти, два міномети, чотири БпЛА та п'ять одиниць автомобільної техніки.

"Хочуть зберегти найбільше позиції під Бахмутом, підтягують резерви, намагаються контратакувати, але останнім часом успіху вони не мають", — заявив Череватий.

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Дмитро Гриниченко
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