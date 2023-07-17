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ВСУ: Россияне больше всего хотят удержаться под Бахмутом, контратакуют, но безуспешно

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 10:42
ВСУ: Россияне больше всего хотят удержаться под Бахмутом, контратакуют, но безуспешно - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты "больше всего" хотят удержать занятые позиции в районе Бахмута и подтягивают резервы. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, под Бахмутом Силы обороны удерживают инициативу и выдавливают врага, однако он пытается атаковать и усиленно наносит удары артиллерией и авиацией.
Череватый отметил, что за сутки на Донбассе произошло 15 боевых столкновений, 121 оккупант был уничтожен 256 получили ранения.
Поражено четыре танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета, четыре БпЛА и пять единиц автомобильной техники. 

"Хотят сохранить больше всего позиции под Бахмутом, подтягивают резервы, пытаются контратаковать, но за последнее время успеха они не имеют", — заявил Череватый.

Смотрите также: Крымский мост. Оккупанты заявили о чрезвычайном происшествии и перекрыли движение – видео, фото

Дмитрий Гриниченко
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