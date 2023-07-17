Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео окопного боя, снятое под временно оккупированной Кременной Луганской области на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Ролик снят из блиндажа стрелком ВСУ, который вместе с побратимами ведет огонь в направлении врага. Позднее на отражение штурма оккупантов выезжает танк Сил обороны.

В какой-то момент один из бойцов произносит фразу, которая стала одним из крылатых выражений этой войны: "Передайте нашим, що ми ї*ашим".

"Наши воины отражают все попытки противника атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – отметил позывной "Барс".

По состоянию на середину июля 2023 года в районе Кременной оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса на Лиман/Ямполь. Это одна из "долгосрочных" территорий активных и кровопролитных боев большой войны. Здесь ВСУ сейчас в обороне.

Противник накапливает подразделения на участке фронта Купянск-Лиман, где в эти дни очень "горячо".

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