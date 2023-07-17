UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Передайте нашим...". Сырский показал видео отражения атаки россиян на позиции ВСУ — карта видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 14:55
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео окопного боя, снятое под временно оккупированной Кременной Луганской области на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ролик снят из блиндажа стрелком ВСУ, который вместе с побратимами ведет огонь в направлении врага. Позднее на отражение штурма оккупантов выезжает танк Сил обороны.

В какой-то момент один из бойцов произносит фразу, которая стала одним из крылатых выражений этой войны: "Передайте нашим, що ми ї*ашим".

"Наши воины отражают все попытки противника атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – отметил позывной "Барс".

Скриншот: deepstatemap.live

Скриншот: deepstatemap.live

По состоянию на середину июля 2023 года в районе Кременной оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса на Лиман/Ямполь. Это одна из "долгосрочных" территорий активных и кровопролитных боев большой войны. Здесь ВСУ сейчас в обороне.

Противник накапливает подразделения на участке фронта Купянск-Лиман, где в эти дни очень "горячо".

Читайте также: ВСУ: Россияне больше всего хотят удержаться под Бахмутом, контратакуют, но безуспешно

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассштурмблиндажалександр сырскийКременная100 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 