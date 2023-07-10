RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення "справедливого миру"

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 14:06
Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення
Реджеп Тайїп Ердоган (фото – EPA)

Туреччина виступає за якнайшвидший "справедливий і довгостроковий" мир в Україні, який прокладе їй шлях до НАТО. Про це у Стамбулі перед вильотом на саміт Альянсу у Вільнюсі заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadolu.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", – сказав він.

Глава турецької держави, який хоче особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у серпні, зазначив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України.

Ердоган додав, що Вільнюс-2023 проводиться в "критичний" період і учасники саміту "планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони Альянсу".

"Водночас планується розглянути рішення щодо України, ухвалені на Мадридському саміті військово-політичного блоку", – додав президент Туреччини.

Сьогодні, 10 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключено зі шляху вступу України до Альянсу.

Читайте також: Ласкаво (не) просимо до НАТО. Що Україна отримає на саміті у Вільнюсі: сценарії

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнаНАТОпрогнозРеджеп Тайїп Ердоган
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 