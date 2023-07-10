Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення "справедливого миру"

Туреччина виступає за якнайшвидший "справедливий і довгостроковий" мир в Україні, який прокладе їй шлях до НАТО. Про це у Стамбулі перед вильотом на саміт Альянсу у Вільнюсі заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadolu.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", – сказав він.

Глава турецької держави, який хоче особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у серпні, зазначив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України.

Ердоган додав, що Вільнюс-2023 проводиться в "критичний" період і учасники саміту "планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони Альянсу".

"Водночас планується розглянути рішення щодо України, ухвалені на Мадридському саміті військово-політичного блоку", – додав президент Туреччини.

Сьогодні, 10 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключено зі шляху вступу України до Альянсу.

8 липня 2023 року на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині Ердоган уже казав, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Ще у минулому вересні Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО у відповідь на оголошення Росією незаконної анексії українських територій.

Опитування перед самітом НАТО у Вільнюсі показало, що українцям не потрібен новий Будапештський меморандум – треба лише членство в Альянсі.

Читайте також: Ласкаво (не) просимо до НАТО. Що Україна отримає на саміті у Вільнюсі: сценарії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.