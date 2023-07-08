Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна гідна стати членом НАТО.

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"Україна заслуговує на членство в НАТО. Я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє", — сказав він.

Ердоган додав, що Туреччина надаватиме Україні будь-яку підтримку, щоб вона "встала на ноги".

Він наголосив на солідарності з Україною та сподіванні якнайскорішого завершення війни на базі мирних переговорів.

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