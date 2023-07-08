Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
08.07.2023, 00:52
Реджеп Тайїп Ердоган (Скриншот)
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна гідна стати членом НАТО.
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"Україна заслуговує на членство в НАТО. Я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє", — сказав він.
Ердоган додав, що Туреччина надаватиме Україні будь-яку підтримку, щоб вона "встала на ноги".
Він наголосив на солідарності з Україною та сподіванні якнайскорішого завершення війни на базі мирних переговорів.
- У Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО. Також тривали розмови про зброю.
- У Чехії прем'єр Фіала оголосив, що Прага дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятор для навчання льотчиків F-16 в Україні.
- Словаччина постачить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво, заявила президента країни Чапутова.
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