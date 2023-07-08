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Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 00:52
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган - Фото
Реждеп Тайип Эрдоган (Скриншот)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина достойна стать членом НАТО.

"Украина заслуживает членства в НАТО. Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет", — сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция будет оказывать Украине любую поддержку, чтобы она "встала на ноги".

Он отметил солидарность с Украиной и надежду скорейшего завершения войны на базе мирных переговоров.

Читайте также: США объявили новый пакет вооружений для Украины. Туда вошли кассетные боеприпасы DPICM

Милана Головань
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