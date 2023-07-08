Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
08.07.2023, 00:52
Реждеп Тайип Эрдоган (Скриншот)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина достойна стать членом НАТО.
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"Украина заслуживает членства в НАТО. Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет", — сказал он.
Эрдоган добавил, что Турция будет оказывать Украине любую поддержку, чтобы она "встала на ноги".
Он отметил солидарность с Украиной и надежду скорейшего завершения войны на базе мирных переговоров.
- В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
- Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство, заявила президент страны Чапутова.
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