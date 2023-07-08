Ердоган хоче особистої зустрічі з Путіним у серпні
08.07.2023, 17:15
Реджеп Ердоган, Фото: Depositphotos
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє турецьке держЗМІ Anadolu.
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Ердоган заявив про плани особистої зустрічі з Путіним у серпні.
Коментуючи російсько-українську війну, Ердоган заявив, що Анкара дотримується справедливого та збалансованого підходу у питанні "конфлікту" між РФ та Україною: "Ми не дозволили втягнути Туреччину в кризу".
- Учора з візитом до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський. Він провів з Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".
- Сьогодні Зеленський оголосив, що разом з ним із Туреччиною повертаються в Україну захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
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