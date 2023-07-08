RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган хоче особистої зустрічі з Путіним у серпні

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 17:15
Ердоган хоче особистої зустрічі з Путіним у серпні - Фото
Реджеп Ердоган, Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє турецьке держЗМІ Anadolu.

Ердоган заявив про плани особистої зустрічі з Путіним у серпні.

Коментуючи російсько-українську війну, Ердоган заявив, що Анкара дотримується справедливого та збалансованого підходу у питанні "конфлікту" між РФ та Україною: "Ми не дозволили втягнути Туреччину в кризу".

  • Учора з візитом до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський. Він провів з Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".
  • Сьогодні Зеленський оголосив, що разом з ним із Туреччиною повертаються в Україну захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинаволодимир путінреджеп ердоган
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 