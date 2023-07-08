Ердоган хоче особистої зустрічі з Путіним у серпні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє турецьке держЗМІ Anadolu.

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Ердоган заявив про плани особистої зустрічі з Путіним у серпні.

Коментуючи російсько-українську війну, Ердоган заявив, що Анкара дотримується справедливого та збалансованого підходу у питанні "конфлікту" між РФ та Україною: "Ми не дозволили втягнути Туреччину в кризу".

Учора з візитом до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський. Він провів з Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".

Сьогодні Зеленський оголосив, що разом з ним із Туреччиною повертаються в Україну захисники "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

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