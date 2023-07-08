Президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини й повертаються додому українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
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Вчора, 7 липня, Зеленський прибув до Туреччини, де провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".
Початково було домовлено, що п'ятеро командирів, які захищали Маріуполь, до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією Ердогана.
- 21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 213 військових, половина з яких – бійці полку "Азов", та двох цивільних. Серед звільнених – відомі командири та бійці.
- Також були звільнено з полону 10 іноземців, захоплених окупантами в Україні.
- 200 військовослужбовців Україна повернула з полону в обмін на підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. За п'ятьох українських командирів Україна віддала РФ 55 російських військових.
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