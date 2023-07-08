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Захисники "Азовсталі" повертаються додому з Туреччини – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 16:35
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини й повертаються додому українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. 

Вчора, 7 липня, Зеленський прибув до Туреччини, де провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".

Початково було домовлено, що п'ятеро командирів, які захищали Маріуполь, до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією Ердогана.

Оксана Житнюк
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