Президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини й повертаються додому українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вчора, 7 липня, Зеленський прибув до Туреччини, де провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".

Початково було домовлено, що п'ятеро командирів, які захищали Маріуполь, до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією Ердогана.

21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 213 військових, половина з яких – бійці полку "Азов", та двох цивільних. Серед звільнених – відомі командири та бійці.

Також були звільнено з полону 10 іноземців, захоплених окупантами в Україні.

200 військовослужбовців Україна повернула з полону в обмін на підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. За п'ятьох українських командирів Україна віддала РФ 55 російських військових.

У жовтні командири з "Азовсталі" отримали зірки Героя України.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.