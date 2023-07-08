Президент Владимир Зеленский объявил, что из Турции и возвращаются домой украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
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- В октябре 2022 года командиры с Азовстали получили звезды Героя Украины.
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