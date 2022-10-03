Командиры с Азовстали в Турции встретились с семьями и получили звезды Героя Украины

Пятеро украинских командиров с Азовстали, освобожденные из российского плена с условием, что они до конца войны останутся в Турции под гарантиями защиты президента Реджепа Эрдогана, в понедельник впервые смогли увидеться с семьями. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Речь идет о командире полка Национальной гвардии "Азов" Денисе Прокопенко (Редис), его заместителе Святославе Паламаре, и.о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (Волына), старшего офицера Азова Олега Хоменко и командира 12 бригады НГУ Дениса Шлега.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, прибывший в Турцию вместе с родственниками военных, также вручил им звезды Героя Украины.

Он посоветовал освобожденным использовать время в Турции для реабилитации.

"Сегодня главное – обеспечить максимально полное восстановление здоровья наших защитников. Одинаково важно здоровье тела и духа. Поэтому относитесь к своей реабилитации максимально ответственно, нужно выполнять все рекомендации врачей", – заявил он.

Ермак отметил, что оборона Мариуполя и Азовстали будет образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

"Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир", – заявил Ермак.

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о самом большом обмене войны