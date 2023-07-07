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"Очень важные переговоры". Зеленский уже в Турции, встреча с Эрдоганом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 22:40
Владимир Зеленский и Эрдоган (Фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры, которые назвал "очень важными".

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Президент сообщил, что темами переговоров с Эрдоганом были безопасность "в нашем Черноморском регионе и вообще в Европе".

"Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов", – написал Зеленский. 

По его словам, отдельной темой обсуждения стали "защита и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности".

Зеленский прилетел в Турцию после того, как побывал с официальными визитами в Болгарии, Чехии и Словакии. 

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Сергей Бережной
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