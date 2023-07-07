Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры, которые назвал "очень важными".
Президент сообщил, что темами переговоров с Эрдоганом были безопасность "в нашем Черноморском регионе и вообще в Европе".
"Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов", – написал Зеленский.
По его словам, отдельной темой обсуждения стали "защита и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности".
Зеленский прилетел в Турцию после того, как побывал с официальными визитами в Болгарии, Чехии и Словакии.
- 6 июля в Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
- Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство, заявила президент страны Чапутова.
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