Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры, которые назвал "очень важными".

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Президент сообщил, что темами переговоров с Эрдоганом были безопасность "в нашем Черноморском регионе и вообще в Европе".

"Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов", – написал Зеленский.

По его словам, отдельной темой обсуждения стали "защита и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности".

Зеленский прилетел в Турцию после того, как побывал с официальными визитами в Болгарии, Чехии и Словакии.

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