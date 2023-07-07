RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Дуже важливі переговори". Зеленський вже в Туреччині, зустріч з Ердоганом – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 22:40
Володимир Зеленський та Ердоган (Фото: ОП)
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент повідомив, що темами переговорів з Ердоганом були безпека "у нашому Чорноморському регіоні та взагалі в Європі".

"Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів", – написав Зеленський.

За його словами, окремою темою обговорення стали "захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки".

Зеленський прилетів до Туреччини після того, як побував з офіційними візитами у Болгарії, Чехії та Словаччині.

Читайте також: Зеленський про перемогу України: Кордони 1991-го, повернення полонених та дітей, покарання вбивць

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийбезпекатуреччинапереговоривізитРеджеп Тайїп Ердоганзернова ініціатива
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 