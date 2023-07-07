Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".

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Президент повідомив, що темами переговорів з Ердоганом були безпека "у нашому Чорноморському регіоні та взагалі в Європі".

"Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів", – написав Зеленський.

За його словами, окремою темою обговорення стали "захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки".

Зеленський прилетів до Туреччини після того, як побував з офіційними візитами у Болгарії, Чехії та Словаччині.

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