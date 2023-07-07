Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів із президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом переговори, які назвав "дуже важливими".
Президент повідомив, що темами переговорів з Ердоганом були безпека "у нашому Чорноморському регіоні та взагалі в Європі".
"Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів", – написав Зеленський.
За його словами, окремою темою обговорення стали "захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки".
Зеленський прилетів до Туреччини після того, як побував з офіційними візитами у Болгарії, Чехії та Словаччині.
- 6 липня у Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО. Також тривали розмови про зброю.
- У Чехії прем'єр Фіала оголосив, що Прага дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятори для навчання льотчиків F-16 в Україні.
- Словаччина поставить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їхнє спільне виробництво, заявила президентка країни Чапутова.
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