Зеленський про перемогу України: Кордони 1991 року, повернення полонених та дітей, покарання вбивць
Президент Володимир Зеленський відповів, що для нього буде перемогою України у війні проти Росії. Про це він повідомив на прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
За його словами, перемога України та кінець війни — це відновлення територіальної цілісності, повернення всіх полонених та викрадених дітей, а також покарання військових злочинців.
"Я думаю, що це речі, які поєднують людей", — сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості далекобійних озброєнь для Збройних Сил України.
"Без далекобійної зброї складно не лише наступати, а й оборонятися. Ти не можеш досягти необхідної дистанції, дистанційна перевага у ворога. Ми про це постійно говоримо з нашими партнерами. Це залежить від США та інших союзників", — резюмував глава держави.
- Учора в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки РФ під Бахмутом та наступають на півдні та півночі від міста.
- Також генерал Тарнавський поінформував, що Сили оборони продовжують просуватися вперед та звільняти українські території на Таврійському напрямку, за добу знищили 47 одиниць техніки ворога.
- На думку військового аналітика полковника Черника, контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм операції зі звільнення Херсона, без "блискавичності".
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