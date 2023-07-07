Зеленський про перемогу України: Кордони 1991 року, повернення полонених та дітей, покарання вбивць

Президент Володимир Зеленський відповів, що для нього буде перемогою України у війні проти Росії. Про це він повідомив на прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

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За його словами, перемога України та кінець війни — це відновлення територіальної цілісності, повернення всіх полонених та викрадених дітей, а також покарання військових злочинців.

"Я думаю, що це речі, які поєднують людей", — сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості далекобійних озброєнь для Збройних Сил України.

"Без далекобійної зброї складно не лише наступати, а й оборонятися. Ти не можеш досягти необхідної дистанції, дистанційна перевага у ворога. Ми про це постійно говоримо з нашими партнерами. Це залежить від США та інших союзників", — резюмував глава держави.

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