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Зеленський про перемогу України: Кордони 1991 року, повернення полонених та дітей, покарання вбивць

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07.07.2023, 11:07
Зеленський про перемогу України: Кордони 1991 року, повернення полонених та дітей, покарання вбивць - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів, що для нього буде перемогою України у війні проти Росії. Про це він повідомив на прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

За його словами, перемога України та кінець війни — це відновлення територіальної цілісності, повернення всіх полонених та викрадених дітей, а також покарання військових злочинців.

"Я думаю, що це речі, які поєднують людей", — сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості далекобійних озброєнь для Збройних Сил України.

"Без далекобійної зброї складно не лише наступати, а й оборонятися. Ти не можеш досягти необхідної дистанції, дистанційна перевага у ворога. Ми про це постійно говоримо з нашими партнерами. Це залежить від США та інших союзників", — резюмував глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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