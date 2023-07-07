Зеленский о победе Украины: Границы 1991-го, возвращение пленных и детей, наказание убийц

Президент Владимир Зеленский ответил, что для него будет победой Украины в войне против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

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По его словам, победа Украины и конец войны — это восстановление территориальной целостности, возвращение всех пленных и украденных детей, а также наказание военных преступников.

"Я думаю, что это вещи, которые объединяют людей", — сказал Зеленский.

Он отметил важность дальнобойных вооружений для Вооруженных Сил Украины.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступать, но и обороняться. Ты не можешь достичь необходимой дистанции, дистанционное превосходство у врага. Мы об этом постоянно говорим с нашими партнерами. Это зависит от США и других союзников", — резюмировал глава государства.

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