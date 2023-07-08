Эрдоган хочет личной встречи с Путиным в августе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое госСМИ Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эрдоган заявил о планах личной встречи с Путиным в августе.

Комментируя российско-украинскую войну, Эрдоган заявил, что Анкара придерживается справедливого и сбалансированного подхода в вопросе "конфликта" между РФ и Украиной: "Мы не позволили втянуть Турцию в кризис".

Вчера с визитом в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский. Он провел с Эрдоганом переговоры, которые назвал "очень важными".

Сегодня Зеленский объявил, что вместе с ним из Турции возвращаются в Украину защитники "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.