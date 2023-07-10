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Кулеба: Союзники НАТО вирішили, що Україна вступить до Альянсу без плану членства

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 12:41
Кулеба: Союзники НАТО вирішили, що Україна вступить до Альянсу без плану членства - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключений зі шляху вступу України до Альянсу. Про це він написав у Twitter.

За його словами, після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ зі шляху членства України.

"Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", — заявив Кулеба.

Дипломат зазначив, що це також найкращий момент, щоб "прояснити питання щодо запрошення України стати членом".

Раніше Politico повідомило, що група ключових країн НАТО негайно готує до саміту Альянсу проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс.

Читайте також: Кулеба про саміт НАТО: Узгоджено важливі для України рішення, наш шлях стане коротшим

Дмитро Гриниченко
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війнаДмитро Кулебавійськова допомогавступ до НАТО
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