Кулеба: Союзники НАТО вирішили, що Україна вступить до Альянсу без плану членства
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключений зі шляху вступу України до Альянсу. Про це він написав у Twitter.
За його словами, після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ зі шляху членства України.
"Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", — заявив Кулеба.
Дипломат зазначив, що це також найкращий момент, щоб "прояснити питання щодо запрошення України стати членом".
Раніше Politico повідомило, що група ключових країн НАТО негайно готує до саміту Альянсу проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс.
- 5 липня 2023 року представник Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона "відповідатиме всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували та закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку ухвалення рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Глава ГУР Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять приєднатися до Альянсу під час заходу.
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