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Кулеба: Союзники по НАТО решили, что Украина вступит в Альянс без плана членства

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 12:41
Кулеба: Союзники по НАТО решили, что Украина вступит в Альянс без плана членства - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, после интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. 

"Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что это также лучший момент, чтобы "прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом".

Ранее Politico сообщило, что группа ключевых стран НАТО экстренно готовит к саммиту Альянса проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до ее вступления в Альянс.

Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Дмитрий Гриниченко
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