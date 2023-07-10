Кулеба: Союзники по НАТО решили, что Украина вступит в Альянс без плана членства
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, после интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины.
"Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", — заявил Кулеба.
Дипломат отметил, что это также лучший момент, чтобы "прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом".
Ранее Politico сообщило, что группа ключевых стран НАТО экстренно готовит к саммиту Альянса проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до ее вступления в Альянс.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава ГУР Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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