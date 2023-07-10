Кулеба: Союзники по НАТО решили, что Украина вступит в Альянс без плана членства

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины.

"Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что это также лучший момент, чтобы "прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом".

Ранее Politico сообщило, что группа ключевых стран НАТО экстренно готовит к саммиту Альянса проект декларации о гарантиях безопасности для Украины на период до ее вступления в Альянс.

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