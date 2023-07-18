Наступление ВСУ "далеко от провала", есть значительные силы в резерве – генерал Милли
Генерал США Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала" несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова Председателя Объединенного комитета начальников штабов США.
"Это реальные люди в реальных машинах, действительно разминирующих настоящие минные поля, и они действительно погибают. Поэтому, когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля", – сказал Милли.
Он заявил, что это "далеко от провала", и еще слишком рано делать такие выводы. По его мнению, впереди еще "много борьбы".
Генерал США отметил, что у Украины "значительное количество боевой мощи, которая еще не привлечена" для контрнаступления.
Милли отказался сказать, что будет в будущем, поскольку Украина будет решать, куда и когда будет направлять свой резерв.
"Сейчас они [украинские силы. – Ред.] сохраняют свою боевую мощь, и они медленно, целеустремленно и неуклонно пробиваются сквозь все эти минные поля", – подытожил он.
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- В Генштабе сообщили об успехе ВСУ на двух участках фронта во время наступления в направлении Бердянска и Мелитополя на юге.
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