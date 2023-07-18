У ВСУ инициатива на Купянском направлении, россияне безуспешно наступают – Минобороны

У Сил обороны инициатива в Купянском направлении. Наступление оккупантов там сейчас безуспешно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На Купянском направлении ведутся бои, но инициатива уже на стороне украинских защитников.

На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг города в сутки было продвижение Сил обороны.

На северном фланге Бахмута в течение суток шли бои, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

"Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным заминированием и интенсивным вражеским огнем", – написала Маляр.

17 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что на Купянском направлении российские захватчики сосредоточили около 100 000 оккупантов, более 900 танков, более 555 артсистем и 370 реактивных систем залпового огня.

В Генштабе сообщили об успехе ВСУ на двух участках во время наступления в направлении Бердянска и Мелитополя.

Силы обороны ликвидировали 710 российских оккупантов, а также уничтожили 42 артиллерийские системы и 48 единиц техники за минувшие сутки.

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