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У ВСУ инициатива на Купянском направлении, россияне безуспешно наступают – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:33
У ВСУ инициатива на Купянском направлении, россияне безуспешно наступают – Минобороны - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

У Сил обороны инициатива в Купянском направлении. Наступление оккупантов там сейчас безуспешно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На Купянском направлении ведутся бои, но инициатива уже на стороне украинских защитников.

На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг города в сутки было продвижение Сил обороны.

На северном фланге Бахмута в течение суток шли бои, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

"Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным заминированием и интенсивным вражеским огнем", – написала Маляр.

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Артём Джерипа
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