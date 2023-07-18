ЗСУ мають ініціативу на Куп'янському напрямку, росіяни безуспішно наступають – Міноборони

Сили оборони мають ініціативу на Куп'янському напрямку. Наступ окупантів там наразі безуспішний, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На Куп'янському напрямку тривають бої, але ініціатива вже на боці українських захисників.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола міста за добу було просування Сил оборони.

На північному фланзі Бахмута впродовж доби тривали бої, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

"Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем", – написала Маляр.

17 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що на Куп'янському напрямку російські загарбники зосередили близько 100 000 окупантів, понад 900 танків, понад 555 артсистем та 370 реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі повідомили про успіх ЗСУ на двох ділянках під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя.

Сили оборони ліквідували 710 російських окупантів, а також знищили 42 артилерійські системи та 48 одиниць техніки за минулу добу.

Читайте також: У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російських танки в одному бою – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.