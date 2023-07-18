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ЗСУ мають ініціативу на Куп'янському напрямку, росіяни безуспішно наступають – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 19:33
ЗСУ мають ініціативу на Куп'янському напрямку, росіяни безуспішно наступають – Міноборони - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають ініціативу на Куп'янському напрямку. Наступ окупантів там наразі безуспішний, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Куп'янському напрямку тривають бої, але ініціатива вже на боці українських захисників.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола міста за добу було просування Сил оборони.

На північному фланзі Бахмута впродовж доби тривали бої, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

"Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем", – написала Маляр.

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Артем Джеріпа
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війнанаступГанна МалярсхідКуп'янськбахмут
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