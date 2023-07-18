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Генштаб: ЗСУ знищили 710 росіян, спалили 42 артсистеми та 48 одиниць техніки за добу

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 08:23
Генштаб: ЗСУ знищили 710 росіян, спалили 42 артсистеми та 48 одиниць техніки за добу - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 710 російських окупантів, 42 артилерійські системи та 48 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, а ЗСУ атакують у напрямку Мелітополя та Бердянська. За добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень.

Загальні втрати росіян під час великої війни склали:

— особового складу — 239 010 (+710),

— танків — 4119 (+4),

— бойових броньованих машин — 8051 (+17),

— артилерійських систем — 4542 (+38),

— РСЗВ — 689 (+4),

— засобів ППО — 428,

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3839 (+11),

— крилатих ракет — 1273,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7086 (+27),

— спеціальної техніки — 677.

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Дмитро Гриниченко
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