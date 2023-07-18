Генштаб: ЗСУ знищили 710 росіян, спалили 42 артсистеми та 48 одиниць техніки за добу

Збройні Сили України знищили 710 російських окупантів, 42 артилерійські системи та 48 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, а ЗСУ атакують у напрямку Мелітополя та Бердянська. За добу на Донеччині сталося 36 бойових зіткнень.

Загальні втрати росіян під час великої війни склали:

— особового складу — 239 010 (+710),

— танків — 4119 (+4),

— бойових броньованих машин — 8051 (+17),

— артилерійських систем — 4542 (+38),

— РСЗВ — 689 (+4),

— засобів ППО — 428,

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3839 (+11),

— крилатих ракет — 1273,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7086 (+27),

— спеціальної техніки — 677.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. В них два завдання – Міноборони.

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