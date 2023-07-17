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Сирський відвідав бійців на передовій. Обстановка на сході складна – фото

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 18:00
Сирський відвідав бійців на передовій. Обстановка на сході складна – фото - Фото
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на Східному напрямку. Про це повідомляє Military Media Center.

Сирський відвідав бійців на передовій. Обстановка на сході складна – фото

Як зазначив командувач Сухопутних військ, оперативна обстановка у Східному напрямку залишається складною.

У район Бахмута російські окупанти активно перекидають додаткові сили та засоби, основу яких становлять частини повітрянодесантних військ.

Водночас росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

"У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань.
Звичайно, зустрівся з нашими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій", – розповів Сирський.

Сирський відвідав бійців на передовій. Обстановка на сході складна – фото

Командувач додав, що окремо з командирами відпрацювали та ухвалили всі необхідні рішення щодо стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

Він наголосив, що всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на боці українських військ.

"Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", – сказав Сирський.

  • Станом на середину липня 2023 року в районі Кремінної окупанти намагаються витіснити Сили оборони із Серебрянського лісу на Лиман/Ямпіль. Це одна з "довгострокових" територій активних та кровопролитних боїв великої війни. Тут ЗСУ зараз в обороні.
  • Противник накопичує підрозділи на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман, де в ці дні дуже "гаряче".

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Наталія Медведєва
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війнаолександр сирськийКупянськЛиманбахмут
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