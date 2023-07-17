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Сырский посетил бойцов на передовой. Обстановка на востоке сложная – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 18:00
Сырский посетил бойцов на передовой. Обстановка на востоке сложная – фото - Фото
Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на Восточном направлении. Об этом сообщает Military Media Center.

Сырский посетил бойцов на передовой. Обстановка на востоке сложная – фото

Как отметил командующий Сухопутными войсками, оперативная обстановка в Восточном направлении остается сложной.

В район Бахмута российские оккупанты активно перебрасывают дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

В то же время россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов. Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий", – рассказал Сырский.

Сырский посетил бойцов на передовой. Обстановка на востоке сложная – фото

Командующий добавил, что отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении.

Он подчеркнул, что все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на стороне украинских войск.

"Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю", – сказал Сырский.

  • По состоянию на середину июля 2023 года в районе Кременной оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса на Лиман/Ямполь. Это одна из "долгосрочных" территорий активных и кровопролитных боев большой войны. Здесь ВСУ сейчас в обороне.
  • Противник накапливает подразделения на участке фронта Купянск-Лиман, где в эти дни очень "горячо".

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Наталья Медведева
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войнабахмуткупянскЛиманалександр сырский
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